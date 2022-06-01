Канищев предположил, почему «Нижний Новогород» не предложил новый контракт Кержакову
Поделиться
Бывший советский футболист Александр Канищев прокомментировал решение руководства «Нижнего Новгорода» не предлагать новый контракт главному тренеру клуба Александру Кержакову.
«Действие со знаком минус — это точно. Кержаков давал результат, наладил игру. Для команд, пришедших из ФНЛ, первостепенная задача на первый сезон — не вылететь. Задача эта была решена. Почему в «Нижнем» не предложили новый контракт Кержакову? Это внутренняя кухня клуба. Наверное, не договорились о возможных приобретениях. Любой тренер хочет усилиться в межсезонье. Для этого должно выделяться финансирование. Мы можем только гадать, почему так случилось. Но причины почти всегда одни и те же», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Комментарии
- 1 июня 2022
-
14:13
-
14:09
-
14:08
-
14:07
-
14:04
-
14:00
-
13:53
-
13:44
-
13:32
-
13:23
-
13:18
-
13:16
-
13:15
-
13:14
-
13:11
-
13:03
-
12:58
-
12:57
-
12:48
-
12:45
-
12:42
-
12:39
-
12:29
-
12:23
-
12:15
-
12:07
-
12:05
-
12:05
-
12:01
-
12:00
-
11:47
-
11:33
-
11:32
-
11:24
-
11:22
Партнерский контент