Если Гаттузо возглавит «Валенсию», то хочет видеть в составе игрока «Барселоны» Рики Пуча

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо, который в скором времени может возглавить «Валенсию», хочет пригласить в состав испанского клуба полузащитника «Барселоны» Рики Пуча. Об этом сообщает Diario Sport.
По информации источника, итальянец планирует серьёзно обновить состав команды. Дженнаро Гаттузо полагает, что 22-летний испанский полузащитник может стать ключевым игроком в центральной линии «Валенсии».
Отмечается, что главный тренер «Барселоны» Хави в разговоре с Рики Пучем дал понять футболисту, что в следующем сезоне не может гарантировать ему регулярное место в составе. В минувшем сезоне испанский полузащитник провёл за «Барселону» 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и не отметился результативными передачами. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рики Пуча в € 9 млн.
- 1 июня 2022
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