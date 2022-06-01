Если Гаттузо возглавит «Валенсию», то хочет видеть в составе игрока «Барселоны» Рики Пуча

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо, который в скором времени может возглавить «Валенсию», хочет пригласить в состав испанского клуба полузащитника «Барселоны» Рики Пуча. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, итальянец планирует серьёзно обновить состав команды. Дженнаро Гаттузо полагает, что 22-летний испанский полузащитник может стать ключевым игроком в центральной линии «Валенсии».

Отмечается, что главный тренер «Барселоны» Хави в разговоре с Рики Пучем дал понять футболисту, что в следующем сезоне не может гарантировать ему регулярное место в составе. В минувшем сезоне испанский полузащитник провёл за «Барселону» 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и не отметился результативными передачами. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рики Пуча в € 9 млн.