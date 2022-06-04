Нидерланды обыграли Бельгию впервые в XXI веке

Сборная Нидерландов разгромила Бельгию в первом туре Лиги наций УЕФА. Игра состоялась в Брюсселе, итоговый счёт — 4:1 в пользу оранжевых.

Эта победа для Нидерландов стала первой над Бельгией в XXI веке. В последний раз «оранжевые» обыгрывали бельгийскую сборную в 1997 году в квалификации Чемпионата мира. Тот матч закончился со счётом 3 – 1.

Напомним, во вчерашней игре на исходе первого тайма с передачи Френки де Йонга отличился Стивен Бергвейн. На 51-й Мемфис Депай увеличил преимущество гостей после паса Стивена Бергёйса.

Через 10 минут Дензел Дюмфрис довёл счёт до разгромного, передачей отметился Дейли Блинд. На 65-й Депай оформил дубль, Блинд снова оказался в ассистентах. В компенсированное время Миши Батшуайи провёл гол престижа.

Сборная Нидерландов возглавила четвёртую группу в Лиге А с тремя очками. Также три балла набрала Польша. Бельгия и Уэльс замыкают квартет.

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