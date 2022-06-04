Леандро Троссард прокомментировал разгромное поражение Бельгии от Нидерландов

Нападающий сборной Бельгии Леандро Троссард прокомментировал разгромное поражение от национальной команды Нидерландов в первом туре Лиги наций.



«В некоторых аспектах мы неплохо себя показали, но если говорить в целом, то нам не оставили ни шанса. Мы предоставили им слишком много свободного пространства. Когда получали мяч, сразу же его теряли. Нидерланды показали, что являются сильной командой, способной ужалить кого угодно.



Я удивился, что именно мне выпала честь заменить Ромелу Лукаку. Это показывает, что тренер Мартинес доверяет мне. Жаль, что в конечном счёте мы проиграли», — цитирует Троссарда пресс-служба УЕФА.



Сборная Нидерландов разгромила Бельгию в первом туре Лиги наций УЕФА. Игра состоялась в Брюсселе, итоговый счёт — 4:1 в пользу оранжевых. Эта победа для Нидерландов стала первой над Бельгией в XXI веке. В последний раз оранжевые обыгрывали бельгийскую сборную в 1997 году в квалификации чемпионата мира. Тот матч закончился со счётом 3:1.

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