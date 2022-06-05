Дани Алвес хочет остаться в «Барселоне» ещё на сезон

Бразильский защитник «Барселоны» Дани Алвес хочет остаться в катлолонском клубе ещё на один сезон, сообщает AS.



По информации источника, бразилец планирует продлить контракт с клубом до конца будущего сезона. Игрок собирается провести встречу с главным тренером команды Хави, чтобы обсудить данный вопрос.



39-летний Алвес, выступавший за команду с 2008 по 2016 год, вернулся в неё в ноябре 2021-го (заявили лишь в зимнее трансферное окно), подписав соглашение до конца сезона. Бразильский футболист намерен продолжить карьеру, потому что планирует поехать в составе национальной сборной на чемпионат мира в Катаре.



В нынешнем сезоне Алвес в 16 матчах во всех турнирах забил гол и отдал три результативные передачи. Защитник является рекордсменом мира по числу завоёванных трофеев (более 40).

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