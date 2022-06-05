Гарет Бэйл: у меня много предложений

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл, ранее объявивший об уходе из «Реала», признался, что не беспокоится о будущем.



«Я не концентрируюсь на том, что ждёт меня в будущем. Нам предстоит провести очень важный матч. Я не должен ни о чём думать или беспокоиться. В остальном, у меня много предложений», — приводит слова Бэйла Marca.



Напомним, Бэйл стал игроком «Реала» в 2013 году. В составе мадридского клуба футболист — чемпион Испании (сезон-2016/2017, 2019/2020, 2021/2022), победитель Лиги чемпионов (сезон-2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022), обладатель Кубка (сезон-2013/2014) и Суперкубка Испании (2017), обладатель Суперкубка УЕФА (2014, 2017), а также победитель клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018).



Сегодня, 5 июня, сборная Уэльса сыграет с Украиной в финале отборочного турнира ЧМ-2022. Начало встречи — в 19:00 мск.