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Колосков: не вижу смысла в отмене Fan ID. Закон принят, его нужно исполнять

Колосков: не вижу смысла в отмене Fan ID. Закон принят, его нужно исполнять
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на информацию, согласно которой депутаты КПРФ в ближайшие дни внесут в Госдуму законопроект об отмене паспорта болельщика (Fan ID).

«Если конкретно говорить об инициативе КПРФ, то меня это удивляет. Потому что решение принималось на пленарном заседании Думы. И было принято большинством голосов. В любом демократическом обществе большинство голосов — признак демократии. Решение принято. Все, кто даже был не согласен, должны этому решению подчиниться. Оно не было спонтанным, а прошло множество инстанций: в РФС, в министерстве спорта, в правоохранительных органах, в правительстве.

Для отмены нужно заново проходить все эти инстанции. Я не вижу смысла в этом. Я сторонник, что если закон принят — его надо выполнять. Тем более что с первого июля можно будет спокойно оформить всё на Госуслугах и никуда не ходить. И жить себе припеваючи», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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