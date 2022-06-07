«Ты к красно-белому склоняешься?» Газизов поддел журналиста, спросившего о цветах «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, почему клуб решил сменить клубные цвета. Ранее в башкирской команде преобладали бело-красные цвета, сейчас основной упор сделан на фиолетовый.

«Фиолетовый цвет? Мы понимали, что если имеем свою модель, то должны иметь свою цветовую гамму и фишки, по которым нас будут узнавать. Одним из инициаторов смены цвета был я.



Ты, наверное, склоняешься больше к красному или к красно-белому, называться «Спартак» везде и нормально двигаться вперёд. Это самый лёгкий путь для тебя», — сказал Газизов на пресс-конференции.

Напомним, с июля по декабрь 2020 года Газизов работал в «Спартаке» на должности генерального директора. В феврале 2021 года функционер вернулся в «Уфу».