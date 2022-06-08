Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Покажи свой талант «Чемпионату»! Попади в «Академию Чертаново»!

Покажи свой талант «Чемпионату»! Попади в «Академию Чертаново»!
Комментарии

Вместе с футбольной школой «Чертаново» ищем юные таланты и разыгрываем поездку на «Дни талантов Championat.com» 28–30 июня.

Условия участия:
— выложи видео со своими футбольными скиллами в комменты к посту в ВК (укажи своё имя, возраст, город);
— длительность ролика не должна превышать 30 секунд;
— сроки проведения — с 8 по 14 июня;
— участвовать могут иногородние футболисты 2008–2015 года рождения.

Лучшее видео будет выбрано «Чемпионатом» и руководством «Футбольной школы Чертаново», а юный победитель получит возможность отправиться в Москву на «Дни талантов» из любой точки России туда-обратно в сопровождении взрослого + трёхдневное проживание в отеле «SunFlower Парк», который расположен недалеко от стадиона «Арена Чертаново».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022