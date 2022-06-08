Покажи свой талант «Чемпионату»! Попади в «Академию Чертаново»!

Вместе с футбольной школой «Чертаново» ищем юные таланты и разыгрываем поездку на «Дни талантов Championat.com» 28–30 июня.



Условия участия:

— выложи видео со своими футбольными скиллами в комменты к посту в ВК (укажи своё имя, возраст, город);

— длительность ролика не должна превышать 30 секунд;

— сроки проведения — с 8 по 14 июня;

— участвовать могут иногородние футболисты 2008–2015 года рождения.



Лучшее видео будет выбрано «Чемпионатом» и руководством «Футбольной школы Чертаново», а юный победитель получит возможность отправиться в Москву на «Дни талантов» из любой точки России туда-обратно в сопровождении взрослого + трёхдневное проживание в отеле «SunFlower Парк», который расположен недалеко от стадиона «Арена Чертаново».