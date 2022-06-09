Гаттузо поделился эмоциями от назначения в «Валенсию»

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо поделился эмоциями от своего назначения.
«Я очень счастлив и горжусь тем, что нахожусь в этой именитой команде. Это большая честь. Завтра на пресс-конференции мы поговорим, чего я хочу добиться в «Валенсии». Я действительно хочу качественно работать. Мы будем очень усердно выполнять свою работу», — приводит слова Гаттузо Marca.
Последним клубом Гаттузо была «Фиорентина», которую он возглавил в конце мая 2021 года, но уже в середине июня покинул команду из-за разногласий с руководством. Ранее Гаттузо работал в «Палермо», «Сьоне», «Пизе», «Милане» и «Наполи».
Бывшим главным тренером «Валенсии» является Хосе Бордалас, он покинул команду 3 июня. Под руководством специалиста клуб вышел в финал Кубка Испании, а также набрал 48 очков в 38 матчах и занял девятое место в турнирной таблице испанской Примеры по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал».
- 9 июня 2022
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