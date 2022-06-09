Видеообзор матча Лиги наций Шотландия — Армения

Вчера, 8 июня, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) в рамках 2-го тура Лиги наций сезона-2022/2024 сборная Шотландии принимала соперника по Лиге В группе 1 – национальную команду Армении. Хозяева одержали победу – 2:0.
Шотландия уверенно победила Армению в рамках Лиги наций
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Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился защитник Энтони Ралстон, ему ассистировал Стюарт Армстронг. На 40-й минуте преимущество шотландцев удвоил защитник Скотт Маккенна, голевой пас отдал Джон Макгинн.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.
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