Каземиро — о «Реале»: эта команда — как из фильма. Мы творим историю

Полузащитник «Реала» Каземиро поделился мнением о победах мадридского клуба в Лиге чемпионов УЕФА.



«Эта команда — как из фильма. Охарактеризовать пять побед в Лиге чемпионов за последние восемь лет можно лишь так: мы творим историю. Последний розыгрыш турнира показал, что «Реал» никогда нельзя считать мёртвым. Мы совершили невозможное.



Победа во Франции запомнится нам на всю жизнь. Это самый прекрасный финал Лиги чемпионов за всю историю», — приводит слова Каземиро AS.

Напомним, «Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Встреча, прошедшая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция), завершилась в пользу испанской команды со счётом 1:0. Единственный гол забил форвард «Реала» Винисиус Жуниор.