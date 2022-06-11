Иван Савицкий переходит из «Рубина» в «Тверь» на правах аренды

Защитник «Рубина» Иван Савицкий переходит в «Тверь» на правах аренды, сообщает пресс-служба казанского клуба. 19-летний футболист будет выступать за новую команду до конца сезона-2022/2023.
Иван Савицкий является воспитанником СШОР «Зенит», а также выступал за «Ленинградец», прежде чем перейти в «Рубин». В завершившемся сезоне он провёл за молодёжку казанцев шесть матчей в М-Лиге, отдав две результативные передачи. Также на счету футболиста одна встреча в Кубке России за основу клуба. Действующий контракт защитника с «Рубином» рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 75 тыс.
Ранее сообщалось, что «Рубин» заинтересован в услугах полузащитника и капитана «Велеса» Мамаду Майга. Недавно стало известно о переходах в «Рубин» полузащитника «Кубани» Валерия Чуперки, игроков «Уфы» Дмитрия Кабутова и Олега Иванова, хавбека «Енисея» Александра Зотова и вингера «Балтики» Артёма Попова.
- 11 июня 2022
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