Бэйл — о футбольном календаре: ради благополучия игроков нужно отвлечься от денег

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл выступил с критикой перегруженного футбольного календаря.



«Нужно заботиться о футболистах, ведь без них нет продукта. Из-за перегруженного календаря в долгосрочной перспективе будут соответствующие последствия. Человеческие тела не могут год за годом справляться с таким календарём.



Что-то должно измениться. Футбольное руководство должно что-то сделать с этим, но, к сожалению, тут замешаны деньги. В конце концов, это бизнес, но ради благополучия игроков нужно отвлечься от денег. На днях я слышал, что Кевин Де Брёйне может сыграть 79 матчей в следующем сезоне после всего лишь трёхнедельного отпуска. Это слишком много. Очевидно, что-то нужно менять. Каждый футболист скажет вам, что матчей слишком много. Невозможно играть на высоком уровне при таком количестве игр», — приводит слова Бэйла BBC.