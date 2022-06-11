Президент «Барселоны» отказался комментировать сделку по Левандовскому

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отказался отвечать на вопрос о возможном переходе в команду нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского.

«Я не буду комментировать сделку по Левандовскому, потому что он является игроком «Баварии», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее 33-летний Левандовски объявил о решении покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно. Главным претендентом на подписание польского футболиста называлась «Барселона», однако в сделку готов вступить «ПСЖ», который ищет результативного нападающего.

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

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