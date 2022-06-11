Президент «Барселоны» отказался комментировать сделку по Левандовскому
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отказался отвечать на вопрос о возможном переходе в команду нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского.
«Я не буду комментировать сделку по Левандовскому, потому что он является игроком «Баварии», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее 33-летний Левандовски объявил о решении покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно. Главным претендентом на подписание польского футболиста называлась «Барселона», однако в сделку готов вступить «ПСЖ», который ищет результативного нападающего.
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