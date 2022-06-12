Бэйл может стать игроком «Ромы». Он уже работал с Моуринью
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Бывший нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Услуги валлийского футболиста предложены римской «Роме», информирует Calciomercato.
Стоит отметить, что Бэйл уже работал с Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет «Рому». Тренер и футболист пересекались в «Тоттенхэме» в сезоне-2020/2021 – Гарет выступал за «шпор» на правах аренды.
Напомним, ранее Бэйл объявил об уходе из «Реала». Контракт футболиста с мадридским клубом истекает 30 июня 2022 года. Сообщалось, что в услугах валлийского игрока заинтересованы «Кардифф Сити», «Ньюкасл Юнайтед» и клубы МЛС. Также стало известно, что услуги Гарета предложили испанскому «Хетафе».
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