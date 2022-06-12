Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бэйл может стать игроком «Ромы». Он уже работал с Моуринью

Бэйл может стать игроком «Ромы». Он уже работал с Моуринью
Комментарии

Бывший нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Услуги валлийского футболиста предложены римской «Роме», информирует Calciomercato.

Стоит отметить, что Бэйл уже работал с Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет «Рому». Тренер и футболист пересекались в «Тоттенхэме» в сезоне-2020/2021 – Гарет выступал за «шпор» на правах аренды.

Напомним, ранее Бэйл объявил об уходе из «Реала». Контракт футболиста с мадридским клубом истекает 30 июня 2022 года. Сообщалось, что в услугах валлийского игрока заинтересованы «Кардифф Сити», «Ньюкасл Юнайтед» и клубы МЛС. Также стало известно, что услуги Гарета предложили испанскому «Хетафе».

Самая ненавидимая легенда «Реала». Бэйл был успешнее Зидана и Рауля Самая ненавидимая легенда «Реала». Бэйл был успешнее Зидана и Рауля

Бэйл почеканил глобус и исполнил бисиклету

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022