Бэйл: люди думают, что я часто травмируюсь и играю в гольф, но это не так

Бывший нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл высказался по поводу стереотипов о себе.
«Я был готов сыграть во многих матчах чемпионата Испании. Но иногда меня просто не ставили в состав, поэтому люди думали, что я травмирован. Многие полагают, что я часто травмируюсь и много играю в гольф. Но на самом деле это не так.
Проблема в том, что люди верят всему, что читают. Это создаёт определённый образ, который потом всегда преследует тебя», — приводит слова Бэйла Goal.com.
Напомним, ранее Бэйл объявил об уходе из «Реала». Контракт футболиста с мадридским клубом истекает 30 июня 2022 года. Сообщалось, что в услугах валлийского игрока заинтересованы «Кардифф Сити», «Ньюкасл Юнайтед» и клубы МЛС. Также стало известно, что услуги Гарета предложили испанскому «Хетафе» и римской «Роме».
Единственный гол Гарета Бэйла в сезоне-2021/2022:
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