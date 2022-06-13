Бэйл: люди думают, что я часто травмируюсь и играю в гольф, но это не так

Бывший нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл высказался по поводу стереотипов о себе.

«Я был готов сыграть во многих матчах чемпионата Испании. Но иногда меня просто не ставили в состав, поэтому люди думали, что я травмирован. Многие полагают, что я часто травмируюсь и много играю в гольф. Но на самом деле это не так.

Проблема в том, что люди верят всему, что читают. Это создаёт определённый образ, который потом всегда преследует тебя», — приводит слова Бэйла Goal.com.

Напомним, ранее Бэйл объявил об уходе из «Реала». Контракт футболиста с мадридским клубом истекает 30 июня 2022 года. Сообщалось, что в услугах валлийского игрока заинтересованы «Кардифф Сити», «Ньюкасл Юнайтед» и клубы МЛС. Также стало известно, что услуги Гарета предложили испанскому «Хетафе» и римской «Роме».

Единственный гол Гарета Бэйла в сезоне-2021/2022:

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