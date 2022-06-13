Франция — Хорватия: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА начнётся в 21:45

Сегодня, 13 июня, состоится матч четвёртого тура Лиги наций УЕФА Франция — Хорватия. Команды группы 1 Лиги А встретятся на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Франция — Хорватия.
Соперниками сборных Франции и Хорватии по группе 1 Лиги А являются национальные команды Дании и Австрии. Лидером квартета является Дания, набравшая 6 очков. Австрия (4) — на втором месте, Хорватия (4) — третья. Замыкает таблицу Франция (2).
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
- 13 июня 2022
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