Франция — Хорватия: составы команд на матч Лиги наций УЕФА

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Хорватии на матч четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Франция — Хорватия.
Сборная Франции: Меньян, Кунде, Конате, Кимпембе, Динь, Рабьо, Камара, Гендузи, Нкунку, Бензема, Мбаппе.
Сборная Хорватии: Ивушич, Шутало, Эрлич, Юранович, Станишич, Брозович, Ковачич, Модрич, Брекало, Пашалич, Будимир.
Соперниками сборных Франции и Хорватии по группе 1 Лиги А являются национальные команды Дании и Австрии. Лидером квартета является Дания, набравшая 6 очков. Австрия (4) — на втором месте, Хорватия (4) — третья. Замыкает таблицу Франция (2).
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