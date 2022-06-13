Леонардо является фаворитом на пост спортивного директора «Валенсии»
Поделиться
Бывший спортивный директор «ПСЖ» Леонардо является главным претендентом на аналогичную должность в «Валенсии». Об этом сообщает Superdeporte.
В сообщении отмечается, что бразильский функционер хорошо знаком с новым главным тренером «Валенсии» Дженнаро Гаттузо. Гаттузо и Леонардо играли вместе за «Милан» с 1999 по 2001 год, затем бразилец тренировал итальянского специалиста в сезоне-2009/2010, а потом Леонардо был спортивным директором «Милана» в то время, когда Гаттузо возглавлял команду в сезоне-2018/2019.
По информации источника, руководство «Валенсии» видит в Леонардо лучшую кандидатуру на эту должность и может объявить о назначении в самое ближайшее время. Напомним, последним местом работы Дженнаро Гаттузо был итальянский «Наполи».
Комментарии
- 13 июня 2022
-
23:10
-
23:10
-
23:07
-
23:05
-
23:01
-
23:00
-
22:46
-
22:31
-
22:12
-
22:03
-
22:01
-
21:51
-
21:39
-
21:30
-
21:25
-
21:20
-
21:17
-
21:08
-
21:00
-
20:51
-
20:46
-
20:41
-
20:27
-
20:24
-
20:16
-
20:10
-
20:01
-
19:46
-
19:35
-
19:18
-
19:16
-
19:07
-
19:01
-
18:52
-
18:52
Партнерский контент