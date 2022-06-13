Леонардо является фаворитом на пост спортивного директора «Валенсии»

Бывший спортивный директор «ПСЖ» Леонардо является главным претендентом на аналогичную должность в «Валенсии». Об этом сообщает Superdeporte.

В сообщении отмечается, что бразильский функционер хорошо знаком с новым главным тренером «Валенсии» Дженнаро Гаттузо. Гаттузо и Леонардо играли вместе за «Милан» с 1999 по 2001 год, затем бразилец тренировал итальянского специалиста в сезоне-2009/2010, а потом Леонардо был спортивным директором «Милана» в то время, когда Гаттузо возглавлял команду в сезоне-2018/2019.

По информации источника, руководство «Валенсии» видит в Леонардо лучшую кандидатуру на эту должность и может объявить о назначении в самое ближайшее время. Напомним, последним местом работы Дженнаро Гаттузо был итальянский «Наполи».