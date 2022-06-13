Почётный президент РФС Вячеслав Колосков назвал плюсы решения ввести пять замен в футболе на постоянной основе.
«IFAB — орган, который принимает решения на основе глубокого анализа. Мне очень импонировало правило пяти замен. Во-первых, тренер может разнообразить тактику. Пять человек — это же половина команды. Можно варьировать состав, что очень важно. Во-вторых, это повышает интенсивность и плотность игры. Люди по ходу матча устают — с пятью заменами интенсивность сможет сохраниться от начала и до конца.
В-третьих, футбол в европейских странах — очень травматический вид спорта. Команды играют по 60-65 матчей в году. Ясно, что на каком-то этапе нужно было делать замены футболистов. Поэтому решение ввести попало на постоянной основе — оправданное», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 13 июня 2022
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