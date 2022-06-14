Марез напомнил о своей шутке годичной давности о переходе Холанда в «Ман Сити»

31-летний алжирский вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез напомнил о своей публикации годичной давности в социальных сетях с совместного отдыха с дорогостоящим новичком «горожан» Эрлингом Холандом.

В июне 2021 года Марез опубликовал видео с отдыха на острове Миконос в Греции с Эрлингом Холандом. Тогда публикацию он подписал: «Агент Марез дежурит», а спустя некоторое время добавил: «Не переживайте, это всего лишь шутка». Спустя год, уже после объявления перехода Холанда в «Сити», Марез нашёл тот самый пост и добавил: «Или нет…», прикрепив эмодзи агента.

Дубль Холанда помог Норвегии одолеть Швецию в Лиге наций.

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Напомним, Холанд выступал за дортмундскую «Боруссию» с января 2020 года. За это время норвежский нападающий в 89 матчах стал автором 86 голов и 23 результативных передач. По сведениям интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» составила € 75 млн.