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«Бойкотируйте все свои дела!» «Спартак» анонсировал важное заявление

«Бойкотируйте все свои дела!» «Спартак» анонсировал важное заявление
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Пресс-служба московского «Спартака» анонсировала важное заявление клуба, которое будет сделано сегодня, 14 июня, в 11:00 мск.

«Бойкотируйте все свои дела! У нас важное заявление! 11:00 мск», — написала пресс-служба красно-белых в своём телеграм-канале.

Вероятно, заявление будет касаться вопроса участия «Спартака» в Суперкубке России по футболу 2022 года. Ранее бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение о проведении первого матча сезона-2022/2023 — встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена». Позже представители московского клуба стали намекать на возможный бойкот матча, считая проведение Суперкубка на домашнем стадионе соперника несправедливым решением.

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