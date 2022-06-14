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«Спартак» объявил, что Квинси Промес вновь будет выступать под 10-м номером

«Спартак» объявил, что Квинси Промес вновь будет выступать под 10-м номером
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Московский «Спартак» объявил, что нападающий команды Квинси Промес со следующего сезона будет вновь выступать под 10-м номером. Именно об этом «важном заявлении» шла речь в недавнем анонсе от «Спартака» с призывом «бойкотировать все свои дела».

«Квинси Промес. Снова наш №10!» — написала пресс-служба «Спартака».

Предполагалось, что заявление может касаться вопроса участия «Спартака» в Суперкубке России по футболу 2022 года. Ранее бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение о проведении первого матча сезона-2022/2023 — встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена». Позже представители московского клуба стали намекать на возможный бойкот матча, считая проведение Суперкубка на домашнем стадионе соперника несправедливым решением.

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