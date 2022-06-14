УЕФА намерен запустить новый летний турнир для топ-клубов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует провести новый клубный турнир летом 2024 года, сообщает L'Equipe.
По информации источника, в турнире примут участие четыре клуба, в числе которых будет действующий победитель Лиги чемпионов. По какому принципу будут отбираться другие три команды, пока неизвестно. Соревнование будет проходить в формате «Финала четырёх». Ожидается, что первый розыгрыш турнира состоится в США.
Сообщается, что действующий победитель Лиги чемпионов не сыграет в матче за Суперкубок УЕФА, однако этот турнир не будет упразднён. В матче за Суперкубок будут выступать победители Лиги Европы и Лиги конференций.
Напомним, в сезоне-2021/2022 победителем Лиги чемпионов УЕФА стал «Реал», обыгравший «Ливерпуль» в финале турнира со счётом 1:0.
- 14 июня 2022
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