Масалитин рассказал о проблемах позднего назначения Федотова в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера московского клуба.
«Назначение уже состоялось, хоть и с большим опозданием. Надо было это гораздо раньше сделать, потому что уходит драгоценное время комплектования коллектива. То, что один из лучших тренеров был назначен в команду ЦСКА, — хорошо. Позитив в этом есть. В случае неудачи вообще непонятно, что будет с командой.
Надо было кого-то из своих воспитанников оставлять в тренерском штабе! В случае неудачи можно будет переориентировать команду. Федотов приходит — у него есть своё видение футбола. Вопрос в том, будет ли какое-то усиление. Да и по какой схеме будет играть Федотов — тоже совершенно непонятно. Ради бога: хоть в три, хоть в четыре защитника.
Но время упущено. Кто-то из аренды вернётся… Будут разбираться, а время безвозвратно уходит. Всегда есть степень тревожности. Приходит новый человек в коллектив: как его ребята воспримут? Какой будет игра? Какой будет результат? Остаётся только пожелать, чтобы всё было благополучно и ЦСКА вернулся к борьбе за первые места», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 15 июня 2022
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