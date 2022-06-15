Ал. Мостовой: если бы не бан в еврокубках, Федотов бы не ушёл в ЦСКА из «Сочи»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.
«Идеальный» вариант здесь не подходит, потому что идеальный – тогда, когда тренер приходит и чего-то добивается. Здесь преждевременно об этом говорить. Однако Федотов пошёл на повышение — и это правильно. Он доказал это своей работой в «Оренбурге» и «Сочи». Федотов — хороший пример, такого мы не видим в других командах, когда появляются непонятные люди. Говорить о «получится или нет» неправильно — никто не знает.
В «Сочи» Федотов работал спокойно, без каких-либо интриг, со всеми условиями. ЦСКА, «Динамо», «Спартак» — команды, которые всегда на виду. Одну или две игры проиграл — в тебя начинают плевать. В «Сочи» ты можешь проиграть пять матчей — никто плевать не будет. К сожалению для «Сочи», нас забанили в еврокубках. Если бы так не было, он бы не ушёл из «Сочи» точно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 15 июня 2022
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