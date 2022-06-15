Шамиль Тарпищев считает, что «Спартак» предал Бакаева

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на то, что российский полузащитник Зелимхан Бакаев, который ранее выступал за «Спартак», подписал контракт с «Зенитом».
«Раз «Спартак» не оставил его, Бакаев волен переходить в «Зенит». Это жизнь. Почему «Спартак» отдал — второй вопрос. Я бы не отдавал. Но решение же такое. Какое это предательство с его стороны? Он хочет совершенствовать карьеру. Волен выбирать, если родной клуб отказал. Это больше «Спартак» предал Бакаева», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
В сезоне-2021/2022 в 26 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился шестью голевыми пасами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы.
- 15 июня 2022
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