Колосков — о Бакаеве: «Спартак» приглашает непонятных личностей, а воспитанника отпускает
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о переходе бывшего полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в «Зенит».
«Для меня странно, как «Спартак» отпустил Бакаева. Они приглашают каких-то непонятных личностей из-за границы, а своего собственного воспитанника, одного из лучшего игрока весенней части чемпионата отпускают.
Если бы Бакаев был плохим игроком, «Зенит» бы его не подписал. Это лучшая команда за последние четыре года в России и второстепенных игроков она не подписывает. Клуб из Санкт-Петербурга видит в нём перспективу, возможность усиления. Поэтому для Бакаева «Зенит» это хороший вариант для продолжения своей профессиональной карьеры», — сказал Колосков беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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