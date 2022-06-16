Червиченко назвал двух самых ярких тренеров РПЛ прошлого сезона. В списке нет Семака

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко назвал самых ярких тренеров Российской Премьер-Лиги прошлого сезона.

«Семак самый стабильный тренер России при самом сильном составе. На мой взгляд, Федотов и Осинькин – это два наиболее ярких тренера прошлого сезона. Причём мне, честно говоря, игра «Крыльев Советов» нравилась больше, чем остальных команд. Если бы меня спрашивали по поводу лучшего тренера прошлого сезона, я бы выбрал именно Осинькина.



Кто для меня лучший тренер России сейчас? Такого нет. Если бы все тренеры работали с одними и теми же людьми или хотя бы со схожим уровнем футболистов, тогда можно было бы понимать качество. По тому, что я видел, мне больше нравился Осинькин. Уволенный бедолага Николич тоже был хорош. Есть же тренеры, и необязательно возвращаться к невостребованным итальянцам», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.