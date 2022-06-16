«Жулики и дилетанты!» Канчельскис раскритиковал признание Семака лучшим тренером сезона

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал решение признать главного тренера «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером сезона-2021/2022 в Российской Премьер-Лиге.
«Если первое место занял «Зенит» — значит, по праву выиграл Семак. Если бы в федерации работали люди немного поумнее, то могли бы дать награду и Федотову, чтобы разбавить и сделать какую-то интригу. Четвёртый раз Семак выигрывает — там работают жулики и дилетанты. Это их решение… Конечно, там работают нефутбольные люди. Ну а как вы хотели?» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Стоит отметить, что Семак получит от РПЛ уже третью награду лучшему тренеру сезона подряд. В сезоне-2021/2022 Сергей привёл сине-бело-голубых к четвёртому подряд чемпионству.
В голосовании за звание лучшего тренера сезона участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы ведущих спортивных СМИ, телекомментаторы и тренер сборной России Николай Писарев.
- 16 июня 2022
-
19:42
-
19:40
-
19:37
-
19:28
-
19:00
-
18:54
-
18:48
-
18:44
-
18:36
-
18:31
-
18:31
-
18:25
-
18:10
-
18:07
-
18:00
-
17:59
-
17:54
-
17:52
-
17:46
-
17:34
-
17:27
-
17:23
-
17:20
-
17:01
-
16:47
-
16:35
-
16:27
-
16:24
-
16:19
-
16:15
-
16:11
-
16:07
-
15:49
-
15:43
-
15:38