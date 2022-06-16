Кечинов — о Семаке в «Зените»: только кажется, что тренировать сильный состав — это просто

Бывший футболист сборной России Валерий Кечинов высказался о признании наставника «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером сезона-2021/2022 в Российской Премьер-Лиге.
«Это только так кажется, что тренировать сильный состав — это просто. Нет, я с этим не согласен, потому что хороших футболистов надо объединить, правильно расставить, тренировать, да и в быту с ними общаться так, чтобы всё было объединено общими усилиями, чтобы команда лучше выступала. Это очень сложно сделать. Поэтому я считаю, что Семак — номер один тренер России. Это даже не оспаривается.
Да, Федотов с «Сочи» очень здорово выступил в этом сезоне, но «Зенит» выиграл с большим отрывом первенство, и поэтому Семак — лучший тренер прошлого сезона», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 16 июня 2022
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