«Она моется иногда». Дэвид Бекхэм пошутил о недостатках своей жены

47-летний бывший футболист «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм высказался о совместной жизни со своей женой – экс-участнице поп-группы Spice Girls Викторией Бекхэм.

«У меня есть одна плохая привычка», — начал объяснять Дэвид, демонстрируя покашливая звук, который заставляет Викторию нервничать, и в то же время застенчиво признался: «Ей это не нравится».

«Я очень чистоплотен, а она нет. Я аккуратный и опрятный, а она нет… Она моется иногда, время от времени», — заявил в шутку Бекхэм, слова которого приводит Daily Express.

Напомним, Бекхэм завершил игровую карьеру в июле 2013 года, его последним клубом стал американский «Лос-Анджелес Гэлакси». Всего за карьеру хавбек провёл 715 матчей во всех турнирах, в которых отметился 127 голами и 213 результативными передачами.

Венгрия разгромила Англию в матче Лиги наций.

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