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Рабьо намерен покинуть «Ювентус»

Рабьо намерен покинуть «Ювентус»
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Французский полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо намерен покинуть туринский клуб, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

По информации источника, итальянский клуб уже включил игрока в список трансферов. К полузащитнику проявляют интерес несколько клубов из Англии.

Ранее сообщалось, что клубы запросили информацию о 27-летнем футболисте у его матери-агента Вероники. «Ювентус» готов расстаться с Адриеном за € 15 млн. Рабьо выступает за итальянскую команду с 2019 года. В минувшем сезоне на его счету две результативные передачи в 32 матчах итальянской Серии А. Соглашение между сторонами истекает в конце следующего сезона.

В ноябре 2016 года Рабьо дебютировал за сборную Франции, в составе которой принял участие в 26 матчах, забил гол и отдал результативную передачу.

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