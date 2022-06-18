Рабьо намерен покинуть «Ювентус»

Французский полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо намерен покинуть туринский клуб, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.



По информации источника, итальянский клуб уже включил игрока в список трансферов. К полузащитнику проявляют интерес несколько клубов из Англии.



Ранее сообщалось, что клубы запросили информацию о 27-летнем футболисте у его матери-агента Вероники. «Ювентус» готов расстаться с Адриеном за € 15 млн. Рабьо выступает за итальянскую команду с 2019 года. В минувшем сезоне на его счету две результативные передачи в 32 матчах итальянской Серии А. Соглашение между сторонами истекает в конце следующего сезона.



В ноябре 2016 года Рабьо дебютировал за сборную Франции, в составе которой принял участие в 26 матчах, забил гол и отдал результативную передачу.