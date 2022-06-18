В «Сочи» отказались комментировать причины ухода Федотова из клуба

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко не стал рассказывать о причинах ухода главного тренера Владимира Федотова в московский ЦСКА.

«Причины ухода Федотова? Можно без комментариев, это настолько утомительно, мы работаем даже сегодня», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, 15 июня московский ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера клуба. Ранее наставником ЦСКА был Алексей Березуцкий. До этого Федотов возглавлял «Сочи».

«Сочи» в 30 матчах набрал 56 очков и занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. ЦСКА (50) занял пятое место. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65).