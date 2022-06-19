Дрис Мертенс: хочу остаться в «Наполи», но мне не поступало никаких предложений от клуба
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Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс признался, что не получал от итальянского клуба предложений о продлении контракта.
«Я пока не знаю, где буду играть в следующем сезоне: в «Наполи» или в каком-то другом клубе. Хочу остаться, но больше ничего не могу сказать. Я рассчитываю продолжить карьеру в «Наполи», но мне не поступало никаких предложений от клуба, так что посмотрим», — приводит слова Мертенса HLN.
Напомним, действующее соглашение 35-летнего Мертенса с «Наполи» истекает 30 июня 2022 года. Дрис выступает за неаполитанскую команду с 2013 года, с тех пор бельгийский нападающий забил 148 голов и отдал 90 результативных передач в 397 матчах. С 2011 года Мертенс вызывается в национальную команду Бельгии.
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