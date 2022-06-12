Дженнаро Гаттузо предложил перейти в «Валенсию» нападающему «Наполи» Мертенсу

Новоявленный главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо хочет видеть в своей команде нападающего «Наполи» Дриса Мертенса и уже предложил бельгийскому футболисту стать частью его состава. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
Cоглашение 35-летнего Мертенса с «Наполи» истекает 30 июня 2022 года. У клуба, согласно данным Transfermarkt, есть право автоматического продления контракта на сезон. Дрис выступает за неаполитанцев с 2013 года, с тех пор нападающий забил 148 голов и отдал 90 результативных передач в 397 матчах.
Мертенс и Гаттузо вместе работали в «Наполи» в сезонах-2019/2020 и 2020/2021.
Видеообзор. «Валенсия» — «Сельта». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур:
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