«Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ньюкасл» интересуются полузащитником «Ювентуса»

Французский полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Игроком туринского клуба интересуются «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ньюкасл». Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не рассчитывает на 27-летнего полузащитника сборной Франции и, вероятнее всего, игрок покинет туринский клуб этим летом.
Отмечается, что «Ювентус» рассчитывает получить за Рабьо порядка € 15 млн. Сообщается также, что переход в «Манчестер Юнайтед» является приоритетом для самого игрока. В числе претендентов на игрока называются также «Челси», «Ньюкасл» и мадридский «Атлетико».
В минувшем сезоне Адриен Рабьо провёл за «Ювентус» 45 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского полузащитника в € 17 млн.
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