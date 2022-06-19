«Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ньюкасл» интересуются полузащитником «Ювентуса»

Французский полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Игроком туринского клуба интересуются «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ньюкасл». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не рассчитывает на 27-летнего полузащитника сборной Франции и, вероятнее всего, игрок покинет туринский клуб этим летом.

Отмечается, что «Ювентус» рассчитывает получить за Рабьо порядка € 15 млн. Сообщается также, что переход в «Манчестер Юнайтед» является приоритетом для самого игрока. В числе претендентов на игрока называются также «Челси», «Ньюкасл» и мадридский «Атлетико».

В минувшем сезоне Адриен Рабьо провёл за «Ювентус» 45 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского полузащитника в € 17 млн.