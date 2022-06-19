«Манчестер Сити» хочет получить за трансферы Стерлинга и Жезуса более € 100 млн
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Лондонский «Челси» заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга и предлагал за 27-летнего футболиста € 25 млн + бонусы. «Горожане» отклонили предложение, желая получить за его трансфер € 55-60 млн. Также «Манчестер Сити» готов расстаться с форвардом Габриэлом Жезусом и планирует выручить за переход € 40-50 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, за переход двух футболистов «Манчестер Сити» хочет получить € 100-110 млн. Стерлинга хочет подписать «Челси», который готовит новое предложение, а 25-летним Жезусом уже давно интересуется лондонский «Арсенал», который не стал продлевать контракт с нападающим Александром Ляказеттом.
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