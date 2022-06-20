«ПСЖ» завершил сезон-2021/2022 с убытками в размере € 200 – 300 млн

Чемпион Франции – «Пари Сен-Жермен» завершит сезон-2021/2022 с предполагаемыми потерями в размере от € 200 до 300 млн. Об этом информирует Footmercato со ссылкой на L’Equipe.
Примечательно, что столь значительная сумма убытков была зафиксирована и в прошлом сезоне — € 225 млн. Однако по окончании этого периода она может превысить прошлогодние показатели из-за переподписания контракта с 23-летним французским звёздным форвардом Килианом Мбаппе, рассчитанный до лета 2025 года.
Именно поэтому сейчас «ПСЖ» работает лишь с трансферами на выход, в частности по игрокам, которые возвращаются из аренд – это Рафинья, Серхио Рико и Пабло Сарабия.
Напомним, в этом месяце в «ПСЖ» сменился спортивный директор – бразильцу Леонардо пришёл на смену португальский функционер Луис Кампос, получивший известность после работы в «Лилле».
Гол Модрича принёс Хорватии победу над Францией в Лиге наций.
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