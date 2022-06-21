Игрок санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Зелимхан Бакаев оценил свою игру за «Спартак».
«Последние два года я не показываю того, что реально могу. А могу я намного больше и намного лучше. Как-то оправдывать себя не хочу, но есть свои моменты. Какие моменты? Не хочу, чтобы это звучало как отговорка. Пусть люди услышат мои слова, а потом увидят меня в деле. Думаю, это будет лучшим ответом.
А ковид, поверь мне, это второе. Первые два месяца – да, вообще без вопросов. Проблема была в том, что всю тренировочную программу я выполнял в домашних условиях, на беговой дорожке. Тренер Владимир Чепзанович не даст соврать: дома в Ингушетии я делал всё то же самое, что и ребята в команде. Физически я был готов, но упражнялся без мяча. Так что в первые месяцы сказывалось это. Потом – уже другие моменты», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
- 21 июня 2022
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