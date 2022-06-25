Мишин: Дзюба или Погребняк? Это всё равно, что сравнивать вино Mont Blanc и «Казбек»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин отреагировал на новость о завершении карьеры бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка. Мишин также сравнил Погребняка с действующим российским форвардом Артёмом Дзюбой, проведя необычную параллель.
«У Погребняка была продуманная агрессия, он всегда действовал в таком стиле. Жаль, что он закончил карьеру. Павел всегда делал разумные действия. Кто лучше – Дзюба или Погребняк? Это все равно, что сравнивать вино Mont Blanc и «Казбек», — приводит слова Мишина «РБ Спорт».
Напомним, ранее в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Погребняк опроверг информацию о завершении профессиональной карьеры. До этого появилась информация, что Погребняк сообщал о завершении футбольной карьеры в Российской Премьер-Лиге и в Первой лиге. При этом футболист не исключил, что может попробовать свои силы в других турнирах.
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