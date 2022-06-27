Александр Алаев назначен исполняющим обязанности президента РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев назначен временно исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги, информирует официальный сайт ФНЛ.
Ранее сегодня на общем собрании клубов РПЛ Ашот Хачатурянц объявил об уходе с поста главы лиги. Алаев возглавлял ФНЛ с февраля 2021 года.
Напомним, Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина в отставку. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.
По итогам прошлого сезона-2021/2022 «Зенит» стал победителем РПЛ. Петербуржцы набрали 65 очков в 30 матчах. Второе место занял «Сочи» (56), в тройку лидеров также вошло «Динамо» (53). Вылетели из РПЛ по итогам минувшего сезона «Рубин», «Уфа» и тульский «Арсенал».
- 27 июня 2022
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