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Александр Алаев назначен исполняющим обязанности президента РПЛ

Александр Алаев назначен исполняющим обязанности президента РПЛ
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев назначен временно исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги, информирует официальный сайт ФНЛ.

Ранее сегодня на общем собрании клубов РПЛ Ашот Хачатурянц объявил об уходе с поста главы лиги. Алаев возглавлял ФНЛ с февраля 2021 года.

Напомним, Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина в отставку. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.

По итогам прошлого сезона-2021/2022 «Зенит» стал победителем РПЛ. Петербуржцы набрали 65 очков в 30 матчах. Второе место занял «Сочи» (56), в тройку лидеров также вошло «Динамо» (53). Вылетели из РПЛ по итогам минувшего сезона «Рубин», «Уфа» и тульский «Арсенал».

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