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Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с ЦСКА

Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о победе в товарищеском матче с ЦСКА. Голами в составе сине-бело-голубых отличились Андрей Мостовой и Алексей Сутормин.

«Хорошая игра, ребята здорово двигались, всё неплохо по качеству. Вышедшие на замену тоже сыграли неплохо. Главное, что без травм.

Новички? Мы постарались выжать максимум из ситуации с Юри. Мы выбрали именно этих двоих, потому что у нас есть два вратаря — Одоевский и Кержаков. Нам нужно три вратаря в обойму. Теперь они у нас есть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня стало известно, что в «Зенит» из «Коринтианса» на правах аренды перешли бразильцы — голкипер Иван Куарежма и полузащитник Густаво Мантуан.

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