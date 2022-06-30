Сергеев: про свои голы и личные награды я всегда говорю, что это командное достижение

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев заявил, что воспринимает свои награды как командное достижение. По словам футболиста, он отвозит все свои призы в Череповец, в квартиру к родителям. Напомним, Сергеев признавался лучшим игроком «Зенита» в апреле и мае 2022 года.

«Как я отношусь к тому, что фанаты «Зенита» уже дважды признавали меня лучшим игроком месяца? Про свои голы и личные награды я всегда говорю, что это командное достижение. Сегодня я получил, завтра получит кто-то другой. Всё равно выигрывает команда.

Все свои призы отвожу в Череповец, пока они хранятся в квартире родителей. Дальше либо на дачу перевезу — специальное место в беседке сделаю, — либо в свою новую квартиру. В ней сейчас идёт ремонт. Кроме наград, у меня ещё футболки есть, которыми я обменивался с другими футболистами. Коллекция небольшая, поскольку я менялся только с теми ребятами, с кем хорошо общаюсь», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».