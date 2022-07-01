Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матео Кассьерра провёл первую тренировку в футболке «Зенита». Фото

Матео Кассьерра провёл первую тренировку в футболке «Зенита». Фото
Комментарии

25-летний колумбийский нападающий Матео Кассьерра, недавно перешедший из «Сочи» в «Зенит», провёл свою первую тренировку с новой командой. Кассьерра присутствовал на открытой тренировке «Зенита» перед товарищеским матчем с «Црвеной Звездой», который состоится в воскресенье, 3 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи.

Фото опубликовано в телеграм-канале «Зенита»

Напомним, контракт с колумбийским форвардом был заключён по схеме «3+1». Согласно раннее появлявшейся информации, трансфер обошёлся «Зениту» в € 5 млн.

До «Сочи» Кассьерра выступал за португальский «Белененсеш», из которого ушел в 2021 году. В прошлом сезоне колумбийский форвард 22 раза появлялся на поле в матчах Российской Премьер-Лиги, забил 14 голов и четыре раз ассистировал партнёрам.

Трансфер Кассьерры ударит по форварду сборной России. Кто заменит Дзюбу в запасе «Зенита»? Трансфер Кассьерры ударит по форварду сборной России. Кто заменит Дзюбу в запасе «Зенита»?
«Зенит» оформляет два статусных трансфера. Помогут ли чемпиону лидеры «Сочи»? «Зенит» оформляет два статусных трансфера. Помогут ли чемпиону лидеры «Сочи»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022