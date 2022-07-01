Матео Кассьерра провёл первую тренировку в футболке «Зенита». Фото
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25-летний колумбийский нападающий Матео Кассьерра, недавно перешедший из «Сочи» в «Зенит», провёл свою первую тренировку с новой командой. Кассьерра присутствовал на открытой тренировке «Зенита» перед товарищеским матчем с «Црвеной Звездой», который состоится в воскресенье, 3 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи.
Фото опубликовано в телеграм-канале «Зенита»
Напомним, контракт с колумбийским форвардом был заключён по схеме «3+1». Согласно раннее появлявшейся информации, трансфер обошёлся «Зениту» в € 5 млн.
До «Сочи» Кассьерра выступал за португальский «Белененсеш», из которого ушел в 2021 году. В прошлом сезоне колумбийский форвард 22 раза появлялся на поле в матчах Российской Премьер-Лиги, забил 14 голов и четыре раз ассистировал партнёрам.
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