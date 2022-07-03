«Эвертон» — основной претендент на экс-защитника ЦСКА Бекао

Защитник «Удинезе» Родриго Бекао, ранее выступавший в московском ЦСКА, с большой долей вероятности продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Основным претендентом на 26-летнего бразильца является «Эвертон», информирует журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Согласно сведениям источника, переговоры сторон уже идут. «Ириски» хотят усилить свою центральную ось обороны путём подписания Бекао из «Удинезе». Ранее СМИ также сообщали об интересе к Родриго со стороны «Тоттенхэма», но именно «Эвертон» является фаворитом в борьбе за игрока.

Напомним, Родриго Бекао выступал за московский ЦСКА в сезоне-2018/2019. Бразильский игрок обороны перешёл в армейский клуб на правах аренды из клуба «Баия».

В минувшем сезоне Родриго Бекао провёл за «Удинезе» 36 матчей во всех турнирах. Он сумел забить два гола и сделать одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего бразильского футболиста в € 5 млн.