«Марсель» объявил о назначении Тудора на пост главного тренера

Пресс-служба «Марселя» объявила о назначении нового главного тренера. Команду возглавил Игор Тудор, с которым был подписан контракт на два года.



Тудор на посту главного тренера французской команды сменил Хорхе Сампаоли. Ещё 1 июля «Марсель» объявил об уходе Сампаоли по взаимной договорённости сторон.



Что касается Тудора, то ранее 44-летний хорват возглавлял «Верону». Руководство «Марселя» было впечатлено игрой команды под руководством специалиста.



Ещё одной кандидатурой на пост главного тренера марсельцев рассматривался итальянский главный тренер донецкого «Шахтёра» Роберто Де Дзерби, однако, как утверждает инсайдер Николо Скира, он не стал вести переговоры с «Марселем».

Куда пропал Адриано из «Интера»?