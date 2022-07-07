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Широков: Родригао — хорошее приобретение для «Зенита». Им нужен был защитник

Широков: Родригао — хорошее приобретение для «Зенита». Им нужен был защитник
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Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал переход в команду из Санкт-Петербурга бразильского защитника Родригао. Ранее было официально объявлено, что бразилец перешёл в «Зенит».

«Зениту» нужен был защитник. Сможет ли Родригао усилить? Посмотрим, но приобретение неплохое. В разных командах игрок может выглядеть по-разному. Пока переход Родригао выглядит хорошим приобретением. Могут возникнуть проблемы из-за количества бразильцев? Я чего-то не слышал, чтобы в донецком «Шахтёре» было такое. На данный момент я не вижу никаких проблем вообще», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Родригао играл за «Сочи» с июля 2021 года. Контракт игрока с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет € 3,5 млн.

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