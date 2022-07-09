Голы Широкова и Кержакова в видеообзоре матча легенд «Зенита» и «Спартака»

8 июля состоялся матч, в котором легенды «Зенита» обыграли легенд «Спартака». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0.
В составе «Зенита» отличились Роман Широков и Александр Кержаков.
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Матч легенд «Зенита» и «Спартака» был приурочен к встрече за Суперкубок России, в котором также сойдутся клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня, 9 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
«Спартак» подходит к этому матчу в качестве победителя Кубка России, обыграв в финальной встрече турнира «Динамо». «Зенит», в свою очередь, стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.
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