Голы Широкова и Кержакова в видеообзоре матча легенд «Зенита» и «Спартака»

8 июля состоялся матч, в котором легенды «Зенита» обыграли легенд «Спартака». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0.

В составе «Зенита» отличились Роман Широков и Александр Кержаков.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале Матч ТВ.

Матч легенд «Зенита» и «Спартака» был приурочен к встрече за Суперкубок России, в котором также сойдутся клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня, 9 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Спартак» подходит к этому матчу в качестве победителя Кубка России, обыграв в финальной встрече турнира «Динамо». «Зенит», в свою очередь, стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.